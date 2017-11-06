В Приморье для тушения лесных пожаров прибыли 45 десантников из Читы

Как сообщили «РГ» в ГУ МЧС России по Приморскому краю, прибывшие специалисты примут участие в тушении пожаров в Лазовском муниципальном районе на территории Лазовского биосферного заповедника. Этим же бортом доставили и 3,5 тонны груза.

«Ситуация с природными пожарами в Приморье нормализуется и характеризуется как стабильно-сложная. Несмотря на предпринимаемые меры возникают новые термоточки, переходящие в лесные пожары. Основная их причина — нарушение требований пожарной безопасности и правил особого противопожарного режима в лесах», — добавили в МЧС.