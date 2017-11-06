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10:27 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье для тушения лесных пожаров прибыли 45 десантников из Читы

Самолет МЧС России ИЛ-76 доставил во Владивосток из Читы 45 человек личного состава резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

Как сообщили «РГ» в ГУ МЧС России по Приморскому краю, прибывшие специалисты примут участие в тушении пожаров в Лазовском муниципальном районе на территории Лазовского биосферного заповедника. Этим же бортом доставили и 3,5 тонны груза.

«Ситуация с природными пожарами в Приморье нормализуется и характеризуется как стабильно-сложная. Несмотря на предпринимаемые меры возникают новые термоточки, переходящие в лесные пожары. Основная их причина — нарушение требований пожарной безопасности и правил особого противопожарного режима в лесах», — добавили в МЧС.

В настоящее время на контроле в Приморском крае 20 природных пожаров, 7 из которых локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

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