Шокирующие подробности гибели 15-летней девушки, которую до смерти избила подруга
Прокуроры представили подробности гибели девушки, которую до смерти избила подруга.
Прокуроры представили подробности гибели девушки, которую до смерти избила подруга.
Обеим было по 15 лет, они жили в заброшенном доме в центре столицы, потребляли наркотики и по вечерам зарабатывали оказанием сексуальных услуг на Каля Басарабией.
«Обе из
Когда между девушками разгорелся конфликт, который перерос в жестокое избиение, обе были под действием наркотиков.
«Избила ее, раздела и оставила в лесу. Место, где произошло убийство, безлюдное. Вокруг кусты», — сказала прокурор Анжела Плешка.
Мать убитой говорить с журналистами отказалась. Она настаивает, что в Рышкановском парке нашли тело не ее дочери. Между тем подозреваемая в убийстве дала признательные показания.
«Несовершеннолетняя призналась, что жестоко избила подругу, но отрицает, что хотела ее убить», — сказала прокурор Анжела Плешка.
Подозреваемая — уроженка села Ворничены Страшенского района. Родители разошлись, когда ей было 10 лет. Время от времени она жила у отца.
«После развода родители ее практически бросили. Мы несколько раз пытались определить ее в специальное учреждение, но она сбегала», — сказал мэр Ворничен Василе Тофан.
Психолог местной гимназии говорит, что у девочки вспыльчивый характер, она часто пропускала уроки и была под следствием за кражу.
«Причины в атмосфере внутри семьи. Такое поведение — следствие безответственности родителей, отсутствия любви, внимания и дисциплины», — сказала психолог Евгения Буду.
Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы, а ее родителям — лишение родительских прав.