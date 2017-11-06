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09:06 (мск), источник: Publika.md

Шокирующие подробности гибели 15-летней девушки, которую до смерти избила подруга

Прокуроры представили подробности гибели девушки, которую до смерти избила подруга.

Обеим было по 15 лет, они жили в заброшенном доме в центре столицы, потребляли наркотики и по вечерам зарабатывали оказанием сексуальных услуг на Каля Басарабией.

«Обе из социально-уязвимых семей. Родители их бросили, никто за ними не присматривал», — сказала прокурор Анжела Плешка.

Когда между девушками разгорелся конфликт, который перерос в жестокое избиение, обе были под действием наркотиков.

«Избила ее, раздела и оставила в лесу. Место, где произошло убийство, безлюдное. Вокруг кусты», — сказала прокурор Анжела Плешка.

Мать убитой говорить с журналистами отказалась. Она настаивает, что в Рышкановском парке нашли тело не ее дочери. Между тем подозреваемая в убийстве дала признательные показания.

«Несовершеннолетняя призналась, что жестоко избила подругу, но отрицает, что хотела ее убить», — сказала прокурор Анжела Плешка.

Подозреваемая — уроженка села Ворничены Страшенского района. Родители разошлись, когда ей было 10 лет. Время от времени она жила у отца.

«После развода родители ее практически бросили. Мы несколько раз пытались определить ее в специальное учреждение, но она сбегала», — сказал мэр Ворничен Василе Тофан.

Психолог местной гимназии говорит, что у девочки вспыльчивый характер, она часто пропускала уроки и была под следствием за кражу.

«Причины в атмосфере внутри семьи. Такое поведение — следствие безответственности родителей, отсутствия любви, внимания и дисциплины», — сказала психолог Евгения Буду.

Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы, а ее родителям — лишение родительских прав.

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