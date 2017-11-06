Полиция расследует жестокое избиение 16-летней девушки в Яловенском районе

Жители Карбуны, дома которых расположены недалеко от детсада, ничего подозрительного не слышали.



«Ничего не слышал. Я после шести вечера уже из дома не выходу».



«Было тихо, я ничего не слышал. Когда увидел полицию, спросил, что произошло. Я живу прямо здесь и ничего не слышал.»



В полицию обратился друг жертвы. Вскоре задержали подозреваемых. Среди них четверо молодых мужчин и две девушки. Им от 18 до 27 лет.



Для матери одного из задержанных это известие стало тяжелым испытанием.



«Я спросила нашего полицейского, что там произошло. А он говорит, что не ожидал такого от Вадима. Он никогда ни с кем не дрался, даже с ребятами. И ничего не сделал. «



Пострадавшая девушка живет с бабушкой и дедом, родители работают за границей.



Сейчас с жертвой работают психологи Международного центра La Strada.



«Самое главное, что органы правопорядка работают сообща с органами защиты прав детей с момента поступления первого сигнала. Девочку вывели из кризисного состояния», — сказала глава Международного центра La Strada Анна Ревенко.



Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.