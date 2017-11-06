В Челябинске ищут пропавшего таксиста

Владимир Зиновьев уехал на работу на автомобиле Mazda 3 черного цвета, номер: Е724ТН 174. Он работает таксистом. К поиску пропавшего подключились добровольцы.

Владимир худощавого телосложения, подстрижен налысо, его рост 180 см. Есть особая примета: на правой ноге шрам от пятки до икры, в области поясницы ожоги. Был одет в пуховик темно-синего цвета, синие джинсы, голубой пуловер и черную вязаную шапку. На ногах темно-коричневые ботинки.

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