В Челябинске ищут пропавшего таксиста
В правоохранительные органы обратились родственники пропавшего 2 ноября 42-летнего мужчины, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В правоохранительные органы обратились родственники пропавшего 2 ноября 42-летнего мужчины, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Владимир Зиновьев уехал на работу на автомобиле Mazda 3 черного цвета, номер: Е724ТН 174. Он работает таксистом. К поиску пропавшего подключились добровольцы.
Владимир худощавого телосложения, подстрижен налысо, его рост 180 см. Есть особая примета: на правой ноге шрам от пятки до икры, в области поясницы ожоги. Был одет в пуховик
Всех, кто