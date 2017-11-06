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09:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Число жертв тайфуна во Вьетнаме увеличилось до 49

По меньшей мере 49 человек погибли, 27 пропали без вести в результате тайфуна «Дамри», который обрушился на центральную часть Вьетнама. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Источник: AP 2017
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Из-за стихии обрушились около 2 тыс. домов, более 80 тыс. зданий были повреждены. В городах возникли пробки из-за затопления и разрушения дорог. Многие населенные пункты остались без электроснабжения и связи с внешним миром. Подтоплено около 40 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Тайфун обрушился на Вьетнам за несколько дней до начала саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Однако несмотря на стихию, организаторы приняли решение не менять график мероприятий. Саммит начинается сегодня и продлится до 11 ноября. Напомним, на саммите АТЭС президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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