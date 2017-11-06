Число жертв тайфуна во Вьетнаме увеличилось до 49
По меньшей мере 49 человек погибли, 27 пропали без вести в результате тайфуна «Дамри», который обрушился на центральную часть Вьетнама. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.
По меньшей мере 49 человек погибли, 27 пропали без вести в результате тайфуна «Дамри», который обрушился на центральную часть Вьетнама. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.
Тайфун обрушился на Вьетнам за несколько дней до начала саммита лидеров