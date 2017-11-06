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10:50 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на «городке Водников» насмерть сбили пенсионерку

Женщина шла по регулируемому пешеходному переходу, но на красный свет.

Вчера, 5 ноября, около 22:00 вечера на Красном пути возле остановки «городок Водников» под колесами машины погибла 61-летняя женщина. По предварительным данным, ее сбил 43-летний водитель «Тойота Раум», ехавший в направлении улицы 7-я Северная. Автомобилист не затормозил перед регулируемым пешеходным светофором, так как для него горел зеленый свет. Пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

— В результате пешеход от полученных травм скончалась, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Омской области.

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