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09:49 (мск), источник: РИА Новости

В Москве после пожара в бытовке обнаружили тела шести погибших

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Один пострадавший, а также тела шестерых погибших при пожаре в бытовке на севере Москвы обнаружены при проведении аварийно-спасательных работ, заявил в эфире телеканала «Россия 24» начальник 22 пожарно-спасательного отряда Москвы Сергей Балунин.

МЧС ранее сообщило, что пожар произошел в бытовке близ железнодорожных путей на севере Москвы.

«В ходе тушения и проведения аварийно-спасательных работ в бытовом строении были обнаружены тела шести погибших в результате пожара и один пострадавший», — сказал Балунин.

По его словам, пострадавший доставлен в институт имени Склифосовского с термическими ожогами.

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