Жительница Ангарска лишилась более 100 тысяч рублей при покупке автомобиля

Жительница Ангарска стала жертвой мошенников при покупке автомобиля. Женщина перевела в качестве предоплаты 115 тысяч рублей. Спустя некоторое время «продавец» перестал выходить с ней на связь и отвечать на звонки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

47-летняя женщина обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о том, что стала жертвой обмана и лишилась денег. Ангарчанка нашла на одном из интернет-порталов объявление о продаже автомобиля. Дальше события разворачивались по ставшей уже широко используемой мошенниками схеме.

«Не убедившись в наличии машины по факту, не увидев правоустанавливающие документы, потерпевшая после звонка “продавцу” иномарки перевела тому в качестве предоплаты 115 тысяч рублей. После чего объявление с сайта пропало, а человек, якобы продававший машину, перестал выходить на связь и отвечать на звонки», — говорится в сообщении пресс-службы.