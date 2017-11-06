Омич на иномарке врезался в мачту питания электротранспорта, пассажир погиб
Вчера ночью в центре города произошло два ДТП со смертельным исходом.
Вчера ночью в центре города произошло два ДТП со смертельным исходом.
Авария произошла в ночь на 6 ноября около 01:20. 28-летний водитель автомобиля «Тойота Функарго», ехавший по улице Орджоникидзе в направлении Кемеровской, в районе дома № 105 не справился с управлением и на полном ходу врезался в мачту питания электротранспорта.
В результате ДТП пассажир автомобиля — женщина, личность которой устанавливается, скончалась на месте происшествия до приезда медиков, сообщили в
Еще одна авария произошла вчера около 22:00 вечера на остановке «Городок Водников». Там 43-летний водитель «Тойоты Раум» насмерть сбил 61-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Женщина погибла на месте.
По факту обоих происшествий проводятся проверки, устанавливаются дополнительные обстоятельства.