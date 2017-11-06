Омич на иномарке врезался в мачту питания электротранспорта, пассажир погиб

Авария произошла в ночь на 6 ноября около 01:20. 28-летний водитель автомобиля «Тойота Функарго», ехавший по улице Орджоникидзе в направлении Кемеровской, в районе дома № 105 не справился с управлением и на полном ходу врезался в мачту питания электротранспорта.

В результате ДТП пассажир автомобиля — женщина, личность которой устанавливается, скончалась на месте происшествия до приезда медиков, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Еще одна авария произошла вчера около 22:00 вечера на остановке «Городок Водников». Там 43-летний водитель «Тойоты Раум» насмерть сбил 61-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Женщина погибла на месте.