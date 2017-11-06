В Верхнеуслонском районе Татарстана разбился вертолет Bell-407
В результате происшествия погиб пилот.
В результате происшествия погиб пилот.
КАЗАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Пилот вертолета Bell-407, который потерпел крушение в Верхнеуслонском районе Татарстана в понедельник, погиб. Об этом сообщил журналистам руководитель
''По прибытии оперативной группы установлено, что упал вертолет Bell-407, пилот, к сожалению,
''Пnbsp;— сказал он.
По данным Центрального регионального центра МЧС России,
''Пк Барс Аэро''.
Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту происшествия.
''Сегодня около 08:00 вблизи населенного пункта Иннополис Республики Татарстан потерпел крушение вертолет Bell-407, бортовой номер RA01927. Вертолет совершал полет из Казани в
Вертолет Bell-407 — легкий многоцелевой вертолет. Экипаж состоит из