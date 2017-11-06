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09:49 (мск), источник: ТАСС

В Верхнеуслонском районе Татарстана разбился вертолет Bell-407

В результате происшествия погиб пилот.

КАЗАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Пилот вертолета Bell-407, который потерпел крушение в Верхнеуслонском районе Татарстана в понедельник, погиб. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

''По прибытии оперативной группы установлено, что упал вертолет Bell-407, пилот, к сожалению,

''Пnbsp;— сказал он.

По данным Центрального регионального центра МЧС России,

''Пк Барс Аэро''.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту происшествия.

''Сегодня около 08:00 вблизи населенного пункта Иннополис Республики Татарстан потерпел крушение вертолет Bell-407, бортовой номер RA01927. Вертолет совершал полет из Казани в город-курорт Свияжские холмы — [он должен был] забрать отдыхающих, — сообщил старший помощник руководителя управления Дмитрий Захаров.

Вертолет Bell-407 — легкий многоцелевой вертолет. Экипаж состоит из одного-двух пилотов, борт может принять до шести пассажиров.

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