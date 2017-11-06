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09:50 (мск), источник: Newslab.ru

За воскресенье на заснеженных «Столбах» травмировались четыре туриста

Туристы отмечают, что после субботнего урагана тропинки завалены упавшими деревьями и ветками, а выпавший снег сделал дорожки очень скользкими.

В воскресенье спасатели вывели из красноярского заповедника травмированных туристов.

Как пояснили в краевом учреждении «Спасатель», люди получили переломы и раны в центральном районе «Столбов». Молодой мужчина при падении сломал ключицу, женщина получила перелом руки. Травмы были достаточно серьезными, поэтому их доставили до кордона Лалетино и передали врачам скорой помощи. Позднее к спасателям обратились еще два человека — мужчина попросил доставить его до машины, так как он повредил ногу, а пожилой женщине с рваной раной руки первую помощь оказали на месте.

Туристы отмечают, что после субботнего урагана тропинки завалены упавшими деревьями и ветками, а выпавший снег сделал дорожки очень скользкими. «По пути к Третьему Столбу образовалась тропа спортсмена — бегуна с барьерами», — пошутила одна из посетительниц.

Спасатели призвали красноярцев и гостей города быть очень осторожными во время прогулок и не пытаться забираться на обледеневшие скалы.

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