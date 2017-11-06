За воскресенье на заснеженных «Столбах» травмировались четыре туриста

Как пояснили в краевом учреждении «Спасатель», люди получили переломы и раны в центральном районе «Столбов». Молодой мужчина при падении сломал ключицу, женщина получила перелом руки. Травмы были достаточно серьезными, поэтому их доставили до кордона Лалетино и передали врачам скорой помощи. Позднее к спасателям обратились еще два человека — мужчина попросил доставить его до машины, так как он повредил ногу, а пожилой женщине с рваной раной руки первую помощь оказали на месте.