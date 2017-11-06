Аферист с Камчатки жестоко обманул приморских работяг

Неизвестный опубликовал на одном из сайтов объявление о приеме на работу на рыбзавод.

Когда несколько человек откликнулось на рекламу, он назначил им встречу в офисе, расположенном в одной из гостиниц Владивостока. На собеседовании он пообещал хорошие места на Камчатке, а затем заключил с людьми договоры о трудоустройстве.

После этого каждый из желающих отправиться в командировку выплатил ему по семь тысяч рублей якобы за оформление необходимых документов. После этого аферист пообещал людям позвонить и скрылся.

В течение нескольких недель мужчина не выходил на связь и отключил телефон. Позже выяснилось, что офис в гостинице он арендовал всего на один день на время встречи с потерпевшими. Когда горожане поняли, что их обманули, то несколько человек решили обратиться в полицию.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается личность и местонахождение мошенника.