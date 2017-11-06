Аферист с Камчатки жестоко обманул приморских работяг
Личность афериста, обманувшего желающих завербоваться на работу на Камчатку приморцев, устанавливают сотрудники полиции, сообщает корреспондент «Deita. ru».
Личность афериста, обманувшего желающих завербоваться на работу на Камчатку приморцев, устанавливают сотрудники полиции, сообщает корреспондент «Deita. ru».
Неизвестный опубликовал на одном из сайтов объявление о приеме на работу на рыбзавод.
Когда несколько человек откликнулось на рекламу, он назначил им встречу в офисе, расположенном в одной из гостиниц Владивостока. На собеседовании он пообещал хорошие места на Камчатке, а затем заключил с людьми договоры о трудоустройстве.
После этого каждый из желающих отправиться в командировку выплатил ему по семь тысяч рублей якобы за оформление необходимых документов. После этого аферист пообещал людям позвонить и скрылся.
В течение нескольких недель мужчина не выходил на связь и отключил телефон. Позже выяснилось, что офис в гостинице он арендовал всего на один день на время встречи с потерпевшими. Когда горожане поняли, что их обманули, то несколько человек решили обратиться в полицию.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается личность и местонахождение мошенника.
Игорь Бегунов.