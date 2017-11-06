Дебошир ударил ножом сотрудника букмекерской конторы в Алматы
Полицейские не комментируют подробности, которые потерпевший сообщил журналистам. Дебошир задержан, но его личность не установлена.
Полицейские не комментируют подробности, которые потерпевший сообщил журналистам. Дебошир задержан, но его личность не установлена.
Читатель NUR.KZ прислал на редакционный WhatsApp видео, где мужчина устроил дебош в букмекерской конторе в Алматы.
Читатель сообщил, что хулиган со своими друзьями устроили драку в букмекерской конторе в Алматы 5 ноября в четвертом часу ночи. Нападавший ударил ножом сотрудника конторы. Также он сообщил, что дебошир хвастался связями своего отца и другие подробности инцидента, которые в полиции не смогли прокомментировать.
«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 ч. 3 УК РК. Подозреваемый в совершении данного преступления задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения на период расследования. Следствие ходатайствует о содержании под стражей.
С целью объективного и всестороннего производства уже проведены все необходимые первичные процессуальные мероприятия, в настоящее время комплекс следственных и оперативных действий продолжается, — ответили на запрос в ДВД по городу Алматы.
При этом полицейские не пояснили, были ли задержаны остальные лица, участвовавшие в конфликте. Также полицейскими не установлена личность задержанного, в постановлении на прохождение