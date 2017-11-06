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10:32 (мск), источник: Nur.kz

Дебошир ударил ножом сотрудника букмекерской конторы в Алматы

Полицейские не комментируют подробности, которые потерпевший сообщил журналистам. Дебошир задержан, но его личность не установлена.

Читатель NUR.KZ прислал на редакционный WhatsApp видео, где мужчина устроил дебош в букмекерской конторе в Алматы.

Читатель сообщил, что хулиган со своими друзьями устроили драку в букмекерской конторе в Алматы 5 ноября в четвертом часу ночи. Нападавший ударил ножом сотрудника конторы. Также он сообщил, что дебошир хвастался связями своего отца и другие подробности инцидента, которые в полиции не смогли прокомментировать.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 ч. 3 УК РК. Подозреваемый в совершении данного преступления задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения на период расследования. Следствие ходатайствует о содержании под стражей.

С целью объективного и всестороннего производства уже проведены все необходимые первичные процессуальные мероприятия, в настоящее время комплекс следственных и оперативных действий продолжается, — ответили на запрос в ДВД по городу Алматы.

При этом полицейские не пояснили, были ли задержаны остальные лица, участвовавшие в конфликте. Также полицейскими не установлена личность задержанного, в постановлении на прохождение судебно-медицинской экспертизы следователь называет задержанного «неустановленное лицо».

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