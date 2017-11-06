Вертолет потерпел крушение в Татарстане
В Татарстане потерпел крушение вертолет Bell-407, погиб один человек. По факту случившегося следователи проводят доследственную проверку.
В Татарстане потерпел крушение вертолет Bell-407, погиб один человек. По факту случившегося следователи проводят доследственную проверку.
«Сегодня около 8:00 вблизи населенного пункта Иннополис Республики Татарстан потерпел крушение вертолет Bell-407. Вертолет совершал полет из Казани в
«Организована доследственная проверка», — добавил Захаров, слова которого приводит ТАСС.
По данным республиканского МЧС, воздушное судно, которое принадлежит «АК Барс Аэро», разбилось в поле, причины происшествия выясняются.
Легкий многоцелевой вертолет Bell-407 может принять на борт до шести пассажиров, экипаж воздушного судна состоит из одного или двух пилотов.