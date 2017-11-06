Вертолет потерпел крушение в Татарстане

«Сегодня около 8:00 вблизи населенного пункта Иннополис Республики Татарстан потерпел крушение вертолет Bell-407. Вертолет совершал полет из Казани в город-курорт Свияжские холмы», — заявил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Представитель регионального СК РФ также сообщил, что в результате происшествия погиб один человек — командир воздушного судна.

«Организована доследственная проверка», — добавил Захаров, слова которого приводит ТАСС.

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По данным республиканского МЧС, воздушное судно, которое принадлежит «АК Барс Аэро», разбилось в поле, причины происшествия выясняются.