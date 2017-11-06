Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото)
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Саудовской Аравии погиб принц
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Мила Кунис о неприятном визите на Украину: не пустили в дом
Учёные рассказали, что чувствуют умершие
70-летний Малежик поблагодарил жену за верность после инсульта
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12Убийство в кукольном домике
10:38 (мск), источник: Известия

Вертолет потерпел крушение в Татарстане

В Татарстане потерпел крушение вертолет Bell-407, погиб один человек. По факту случившегося следователи проводят доследственную проверку.

«Сегодня около 8:00 вблизи населенного пункта Иннополис Республики Татарстан потерпел крушение вертолет Bell-407. Вертолет совершал полет из Казани в город-курорт Свияжские холмы», — заявил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Представитель регионального СК РФ также сообщил, что в результате происшествия погиб один человек — командир воздушного судна.

«Организована доследственная проверка», — добавил Захаров, слова которого приводит ТАСС.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным республиканского МЧС, воздушное судно, которое принадлежит «АК Барс Аэро», разбилось в поле, причины происшествия выясняются.

Легкий многоцелевой вертолет Bell-407 может принять на борт до шести пассажиров, экипаж воздушного судна состоит из одного или двух пилотов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Аварии с тяжелыми последствиями
Говорит и показывает Москва
Путин внес в Думу законопроект по безопасности глав субъектов РФ
Полиция рассказала подробности о стрельбе в церкви в Техасе
СМИ: в офшорах Елизаветы II нашли 10 млн фунтов
Бельгийский суд освободил Пучдемона
Трамп и Абэ договорились оказывать максимальное давление на КНДР
Число жертв тайфуна во Вьетнаме увеличилось до 49
Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси
Спорт
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в рамках 16-го тура РФПЛ
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь