На Кубани легковушка врезалась в отбойник
Водитель автомобиля получил серьезные травмы.
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Водитель автомобиля получил серьезные травмы.
Об автоаварии, произошедшей нынешней ночью на трассе Майкоп — Белореченск сообщили пользователи соцсетей.
По предварительным данным, около половины четвертого утра водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, машина врезалась в отбойник. Приехавшая бригада скорой помощи увезла пострадавшего в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.