В Воронеже из девятиэтажки эвакуировали 7 человек из-за горящего электрощита
ЧП случилось на улице Ломоносова.
ЧП случилось на улице Ломоносова.
В воскресенье, 5 ноября, в МЧС поступил срочный вызов с улицы улицы Ломоносова. Около 9:35 люди сообщили о пожаре в девятиэтажном доме № 118.
На место оперативно приехали спасатели. Оказалось, что полыхал электрощит на лестничной площадке 9 этажа.
«Из задымленной зоны спасли 7 человек с помощью масок спасаемого», — рассказали в
С огнем быстро справились, но он успел уничтожить электрощит. На месте ЧП работали 4 единицы пожарной спецтехники. Причиной пожара стало короткое замыкание проводки.