В Воронеже из девятиэтажки эвакуировали 7 человек из-за горящего электрощита

Источник: Новости Воронежа

В воскресенье, 5 ноября, в МЧС поступил срочный вызов с улицы улицы Ломоносова. Около 9:35 люди сообщили о пожаре в девятиэтажном доме № 118.

На место оперативно приехали спасатели. Оказалось, что полыхал электрощит на лестничной площадке 9 этажа.