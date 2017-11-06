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14:15 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже из девятиэтажки эвакуировали 7 человек из-за горящего электрощита

ЧП случилось на улице Ломоносова.

Источник: Новости Воронежа

В воскресенье, 5 ноября, в МЧС поступил срочный вызов с улицы улицы Ломоносова. Около 9:35 люди сообщили о пожаре в девятиэтажном доме № 118.

На место оперативно приехали спасатели. Оказалось, что полыхал электрощит на лестничной площадке 9 этажа.

«Из задымленной зоны спасли 7 человек с помощью масок спасаемого», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
С огнем быстро справились, но он успел уничтожить электрощит. На месте ЧП работали 4 единицы пожарной спецтехники. Причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

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