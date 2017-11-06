Нижегородские правоохранители задержали двух молодых людей с наркотиками

По данным регионального СУ СК РФ, на ул. Линдовская стражи правопорядка обнаружили у 17-летнего подростка пакетик с неизвестным веществом весом 0,81 г. Результаты исследования показали, что изъятое является наркотиком.

Установлено, что парень нигде не учится, не работает.

Зелье найдено также и у его совершеннолетнего приятеля.