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14:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородские правоохранители задержали двух молодых людей с наркотиками

Нижний Новгород. 6 ноября. НТА-Приволжье — Нижегородские правоохранители задержали двух молодых людей с наркотиками.

По данным регионального СУ СК РФ, на ул. Линдовская стражи правопорядка обнаружили у 17-летнего подростка пакетик с неизвестным веществом весом 0,81 г. Результаты исследования показали, что изъятое является наркотиком.

Установлено, что парень нигде не учится, не работает.

Зелье найдено также и у его совершеннолетнего приятеля.

Ранее сообщалось, что полицейские в Марий Эл обнаружили более 450 г конопли в рюкзаке у школьника.

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