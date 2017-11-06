Нижегородские правоохранители задержали двух молодых людей с наркотиками
Нижний Новгород. 6 ноября.
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Нижний Новгород. 6 ноября.
По данным регионального СУ СК РФ, на ул. Линдовская стражи правопорядка обнаружили у 17-летнего подростка пакетик с неизвестным веществом весом 0,81 г. Результаты исследования показали, что изъятое является наркотиком.
Установлено, что парень нигде не учится, не работает.
Зелье найдено также и у его совершеннолетнего приятеля.
Ранее сообщалось, что полицейские в Марий Эл обнаружили более 450 г конопли в рюкзаке у школьника.