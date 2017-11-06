Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси

Источник: Reuters

По информации собеседника издания, аль-Багдади выехал из иракской провинции Анбар в Сирию, предположительно, в Дейр-эз-Зор. Для обеспечения скрытности своего перемещения лидер ИГ настоял на том, чтобы воспользоваться неприметной машиной — обыкновенным такси желтого цвета.

28 сентября сообщалось, что аль-Багдади выступил с обращением к своим соратникам. Из текста его заявления следовало, что он в курсе происходящего в зонах вооруженных столкновений членов ИГ с правительственными войсками в Сирии и Ираке. В частности, в речи лидера ИГ упоминается встреча межсирийских переговорщиков «Астана-6», прошедшая в середине сентября 2017 года.

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В июне этого года Минобороны и МИД России сообщили, что лидер ИГ с большой вероятностью был убит в результате российского авиаудара 28 мая близ сирийской Ракки. Однако впоследствии эта информация не получила доказательств: ее отказался подтвердить директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а в МВД Ирака заявили, что аль-Багдади жив и скрывается на территории Сирии.