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14:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске кроссовер насмерть сбил пешехода

В Челябинске кроссовер насмерть сбил пешехода.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 6 ноября, в 7:30 в районе перекрёстка дороги Меридиан с улицей Новороссийской, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». 55-летний водитель Chery Tiggo сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. По сведениям очевидцев, пострадавший погиб на месте. На вид ему 20−25 лет.

«Инспекторы ГИБДД уточняют все обстоятельства ДТП, в том числе, в каком состоянии находится виновник аварии», — пояснил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону Максим Лупеев.

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