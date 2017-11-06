В Челябинске кроссовер насмерть сбил пешехода.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 6 ноября, в 7:30 в районе перекрёстка дороги Меридиан с улицей Новороссийской, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». 55-летний водитель Chery Tiggo сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. По сведениям очевидцев, пострадавший погиб на месте. На вид ему 20−25 лет.