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14:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии лже-сотрудницы газовой службы обокрали доверчивого пенсионера

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане доверчивый пожилой житель Учалов лишился финансовых сбережений. В собственной квартире его обокрали две незнакомки, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

89-летний пенсионер обратился за помощью в полицию по Учалинскому району. Он рассказал, что две женщины, представившись работниками газовой службы, пришли к нему в квартиру. Они попросили разрешения проверить плиту на предмет утечки газа. Хозяин впустил их в дом. Женщины прошли на кухню и начали осматривать газовое оборудование. Дедушка при общении разоткровенничался, рассказал о несчастьях в его семье, в частности, что у его сына проблемы со здоровьем, так как его кто-то сглазил. Одна из «сотрудниц» неожиданно заявила, что она потомственная гадалка и сможет помочь. Немного пообщавшись с пенсионером, женщины ушли. Вскоре хозяин обнаружил пропажу своих сбережений — более 27 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские ведут розыск злоумышленниц.

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