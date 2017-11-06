В Лениногорском районе иномарка насмерть сбила 39-летнего пешехода
ДТП произошло на 165-м километре трассы Казань — Оренбург.
ДТП произошло на 165-м километре трассы Казань — Оренбург.
(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В Лениногорском районе Татарстана иномарка насмерть сбила пешехода, сообщает «Шешминская Новь».
По данным издания, накануне вечером на 165-м километре трассы Казань — Оренбург 27-летний казанец за рулем «Тойоты Камри» сбил 39-летнего жителя Лениногорска, шедшего навстречу авто по дороге.
В результате аварии пешеход скончался на месте от полученных травм. На одежде погибшего не было светоотражающих элементов.