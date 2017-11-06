Под Воронежем «ВАЗ» врезался в Opel: один водитель погиб, пассажирка в больнице
Предполагают, что мужчина не справился с управлением.
Предполагают, что мужчина не справился с управлением.
Ночью в воскресенье, 5 октября, по дороге «Воронеж-Луганск» ехал 26-летний житель Белгородской области. На своем «ВАЗ-21074» он направлялся в сторону Воронежа.
По данным полиции, около 4:30 автомобилист не справился с управлением. Он выехал на «встречку», где врезался в Opel Antara под управлением 63-летнего воронежца.
«Водитель “ВАЗ-21074” от полученных травм в течение суток скончался в больнице, — рассказали в
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившейся аварии.