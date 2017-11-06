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14:21 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем «ВАЗ» врезался в Opel: один водитель погиб, пассажирка в больнице

Предполагают, что мужчина не справился с управлением.

Источник: Новости Воронежа

Ночью в воскресенье, 5 октября, по дороге «Воронеж-Луганск» ехал 26-летний житель Белгородской области. На своем «ВАЗ-21074» он направлялся в сторону Воронежа.

По данным полиции, около 4:30 автомобилист не справился с управлением. Он выехал на «встречку», где врезался в Opel Antara под управлением 63-летнего воронежца.

«Водитель “ВАЗ-21074” от полученных травм в течение суток скончался в больнице, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — 43-летняя пассажирка “ВАЗа” госпитализирована».

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившейся аварии.

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