Двух человек обокрали в Нижнем Новгороде во время очистки автомобилей от снега

По сведениям пресс-службы управления МВД России по Нижнему Новгороду, одно из ЧП произошло в Канавине.

Обратившаяся в полицию женщина сообщила, что во время уборки снега с авто неизвестный тайно проник в салон незапертой машины и похитил оттуда сумку, в которой находились документы, сотовый телефон и деньги.