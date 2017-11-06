Двух человек обокрали в Нижнем Новгороде во время очистки автомобилей от снега
Нижний Новгород. 6 ноября.
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Нижний Новгород. 6 ноября.
По сведениям
Обратившаяся в полицию женщина сообщила, что во время уборки снега с авто неизвестный тайно проник в салон незапертой машины и похитил оттуда сумку, в которой находились документы, сотовый телефон и деньги.
Аналогичный случай произошел на улице Красных Зорь — злоумышленник похитил из автомобиля сумку и два сотовых телефона.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.