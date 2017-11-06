Жительница Башкирии стала свидетельницей тайфуна «Дамри», в котором погибли 44 человека — видео

«Штормовое предупреждение было, но что будет такое, не ожидал никто, — поделилась с агентством “Башинформ” Алена Клименко. — Стоял такой гул — не описать. С лифтов бежала вода, некоторых гостей отеля заблокировало в кабине. По улицам летали пальмы, вырванные сильным ветром прямо с корнем. Ветки и куски деревьев потом залетали в окна. Страшная картина — погибшие в воде».

По словам жительницы Нефтекамска, которая стала свидетелем тайфуна «Дамри», людей переселили в другие отели. Некоторые гостиницы, где отдыхали российские туристы, остались без света и воды, другие — полностью разрушены.

Сейчас Алена Клименко находится в другом городе Вьетнама, в 50 км от Нячанга. Этой провинции стихия не коснулась.

Напомним, 4 ноября на Вьетнам обрушился сильнейший за последние два десятилетия тайфун «Дамри». По последним данным, 44 человека погибли, 19 — числятся пропавшими без вести, более 40 тысяч жителей страны остались без крова.