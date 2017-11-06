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14:31 (мск), источник: Водитель Петербурга

Приоткрытая дверь машины соблазнила петербурженку на угон

Меньше суток потребовалось сотрудникам полиции Петербурга для того, чтобы раскрыть угон старой «семерки». Преступница пришла в полицию сама под утром 6 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Водителю», заявление поступило в полицию в третьем часу дня 5 ноября. Владелица ВАЗ-2107 рассказала, что ее автомобиль пропал от дома 36/3 по Наличной улице. Материальный ущерб составил около 60 тысяч рублей.

В шестом часу утра полицейские приняли протокол явки с повинной от 25-летней ранее судимой жительницы города на Неве. По ее словам, 5 ноября около 03:00, проходя мимо злополучного «ВАЗ-2107», она заметила, что со стороны пассажирского сиденья приоткрыта дверь. Дама забралась в чужую машину, села за руль, сомкнула провода зажигания и поехала домой. Спокойно припарковав автомобиль во дворе, преступница пошла спать.

Легковушку полиция и правда нашла по указанному адресу. Сейчас машина возвращена владелице.

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