Приоткрытая дверь машины соблазнила петербурженку на угон

Как стало известно «Водителю», заявление поступило в полицию в третьем часу дня 5 ноября. Владелица ВАЗ-2107 рассказала, что ее автомобиль пропал от дома 36/3 по Наличной улице. Материальный ущерб составил около 60 тысяч рублей.

В шестом часу утра полицейские приняли протокол явки с повинной от 25-летней ранее судимой жительницы города на Неве. По ее словам, 5 ноября около 03:00, проходя мимо злополучного «ВАЗ-2107», она заметила, что со стороны пассажирского сиденья приоткрыта дверь. Дама забралась в чужую машину, села за руль, сомкнула провода зажигания и поехала домой. Спокойно припарковав автомобиль во дворе, преступница пошла спать.