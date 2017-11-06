На Софийской тушили автостоянку
Пожар во Фрунзенском районе произошел вечером 5 ноября. Как сообщают участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург», возгорание возникло у дома 61−63 по Софийской улице.
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Пожар во Фрунзенском районе произошел вечером 5 ноября. Как сообщают участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург», возгорание возникло у дома 61−63 по Софийской улице.
На территории автомобильной стоянки сначала загорелось одно из помещений, потом огонь, якобы, перекинулся на прицеп.
С огнем пожарные справились к полуночи.