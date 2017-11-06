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12:11 (мск), источник: Podrobno.uz

На Бабанова возбудили уголовное дело за слова об ущемлении прав узбеков

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении депутата парламента республики, лидера оппозиционной фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбека Бабанова за то, что в ходе предвыборной кампании он поднял тему ущемления прав узбеков.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщается на сайте ведомства в субботу, 4 ноября, Бабанова обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя и возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды.

«Омурбек Бабанов провел встречу с жителями микрорайона “Амир Тимур” (Он-Адыр) города Ош, преимущественно узбекской национальности. Выступая перед собравшимися с публичной речью, Омурбек Бабанов, с целью получения голосов узбекской части населения, высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению», — заявляют в генпрокуратуре.

Ведомство приводит заключение комплексной филолого-политологической экспертизы, которая гласит, что указанные публичные высказывания Бабанова «содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти».

Для дальнейшего расследования уголовное дело направлено в государственный комитет национальной безопасности республики.

На президентских выборах в Кыргызстане, прошедших 15 октября, Омурбек Бабанов занял второе место, набрав 33,5% голосов. Он утверждает, что видеозапись его выступления в Оше является монтажом, а он сам не допускал призывов к свержению конституционного строя или публичных высказываний, направленных на разжигание вражды.

Заключением государственной судебно-экспертной службы установлено, что в данном выступлении, опубликованном в электронных средствах массовой информации, признаков монтажа не обнаружено, отмечается в сообщении генпрокуратуры.

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