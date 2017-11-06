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14:41 (мск), источник: Newslab.ru

На правобережье Красноярска из-за торопливой автоледи разбились два кроссовера (видео)

Женщина на служебной машине выехала из двора, перегородив дорогу Honda CR-V.

В красноярском микрорайоне Черемушки женщина за рулем отечественного автомобиля устроила ДТП двух иномарок.

Как рассказал один из участников аварии, третьего ноября он двигался по ул. Шевченко на своем автомобиле Chevrolet, а ему навстречу ехала Honda CR-V. Неожиданно перед Honda из двора выехала Lada Largus под управлением автоледи и полностью перегородила иномарке проезд. Пытаясь уйти от столкновения водитель CR-V ушел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Chevrolet.

Во время загрузки произошла ошибка.

В машинах сработали подушки безопасности, поэтому в происшествии никто не пострадал. Машину виновницы аварии во время столкновения не задели, поэтому в инспекторы ГИБДД не оформили ее участником ДТП.

«Мы написали ее в своих объяснительных. На месте она признавала вину, но тачка служебная, на разборе может по настоянию юриста не признаться. Через неделю разбирать будут, там и посмотрим. У встречного CR-V ОСАГО нет», — пояснил владелец Chevrolet, отметив, что его автомобиль застрахован по КАСКО.

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