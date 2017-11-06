На правобережье Красноярска из-за торопливой автоледи разбились два кроссовера (видео)
Женщина на служебной машине выехала из двора, перегородив дорогу Honda
Женщина на служебной машине выехала из двора, перегородив дорогу Honda
В красноярском микрорайоне Черемушки женщина за рулем отечественного автомобиля устроила ДТП двух иномарок.
Как рассказал один из участников аварии, третьего ноября он двигался по ул. Шевченко на своем автомобиле Chevrolet, а ему навстречу ехала Honda
В машинах сработали подушки безопасности, поэтому в происшествии никто не пострадал. Машину виновницы аварии во время столкновения не задели, поэтому в инспекторы ГИБДД не оформили ее участником ДТП.
«Мы написали ее в своих объяснительных. На месте она признавала вину, но тачка служебная, на разборе может по настоянию юриста не признаться. Через неделю разбирать будут, там и посмотрим. У встречного