На правобережье Красноярска из-за торопливой автоледи разбились два кроссовера (видео)

В красноярском микрорайоне Черемушки женщина за рулем отечественного автомобиля устроила ДТП двух иномарок.

Как рассказал один из участников аварии, третьего ноября он двигался по ул. Шевченко на своем автомобиле Chevrolet, а ему навстречу ехала Honda CR-V. Неожиданно перед Honda из двора выехала Lada Largus под управлением автоледи и полностью перегородила иномарке проезд. Пытаясь уйти от столкновения водитель CR-V ушел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Chevrolet.

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В машинах сработали подушки безопасности, поэтому в происшествии никто не пострадал. Машину виновницы аварии во время столкновения не задели, поэтому в инспекторы ГИБДД не оформили ее участником ДТП.