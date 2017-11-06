Излишне самостоятельный подросток пытался выехать из Крыма

Молодой человек пытался выехать за пределы полуострова без разрешительных документов. «В ходе проверки сотрудник Пограничного управления пояснил молодому человеку, что для совершения самостоятельных поездок за рубеж, кроме действительного документа на право пересечения государственной границы РФ (паспорта), он должен иметь при себе оригинал нотариально оформленного согласия от одного из родителей на выезд за пределы страны», — говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе крымского Погрануправления, это уже 20 подобный случай «самостоятельности» подростков за этот год. «Во всех случаях молодые люди через госграницу РФ не пропущены. Кроме того, соответствующая информация передана в комиссию по делам несовершеннолетних по месту регистрации подростков».