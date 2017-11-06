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14:42 (мск), источник: РИА Крым

Излишне самостоятельный подросток пытался выехать из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. В пункте пропуска «Перекоп» сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму не пропустили через государственную границу 16-летнего россиянина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Молодой человек пытался выехать за пределы полуострова без разрешительных документов. «В ходе проверки сотрудник Пограничного управления пояснил молодому человеку, что для совершения самостоятельных поездок за рубеж, кроме действительного документа на право пересечения государственной границы РФ (паспорта), он должен иметь при себе оригинал нотариально оформленного согласия от одного из родителей на выезд за пределы страны», — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе крымского Погрануправления, это уже 20 подобный случай «самостоятельности» подростков за этот год. «Во всех случаях молодые люди через госграницу РФ не пропущены. Кроме того, соответствующая информация передана в комиссию по делам несовершеннолетних по месту регистрации подростков».

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