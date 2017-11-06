Излишне самостоятельный подросток пытался выехать из Крыма

Молодой человек пытался выехать за пределы полуострова без разрешительных документов. «В ходе проверки сотрудник Пограничного управления пояснил молодому человеку, что для совершения самостоятельных поездок за рубеж, кроме действительного документа на право пересечения государственной границы РФ (паспорта), он должен иметь при себе оригинал нотариально оформленного согласия от одного из родителей на выезд за пределы страны», — говорится в сообщении.