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14:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Автомобиль «Skoda» протаранил «Daewoo Nexia» на улице Ипподромской в Новосибирске

По данным очевидцев, водитель «Дэу» был госпитализирован на автомобиле «Скорой помощи».

Автомобиль «Skoda» протаранил «Daewoo Nexia» на улице Ипподромской в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Авария произошла днем 6 ноября. Участники аварии двигались по улице Ипподромской, автомобиль «Skoda» — в левом ряду, «Daewoo Nexia» — в среднем ряду.

«Водитель Дэу пошла на разворот из среднего ряда из-за чего получила удар в бочину от Шкоды. От удара Дэу отбросило на несколько метров», — рассказали очевидцы.

После ДТП водитель автомобиля «Daewoo Nexia» пожаловалась на боль в ноге — прибывшие медики забрали девушку в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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