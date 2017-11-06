Автомобиль «Skoda» протаранил «Daewoo Nexia» на улице Ипподромской в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

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Авария произошла днем 6 ноября. Участники аварии двигались по улице Ипподромской, автомобиль «Skoda» — в левом ряду, «Daewoo Nexia» — в среднем ряду.

«Водитель Дэу пошла на разворот из среднего ряда из-за чего получила удар в бочину от Шкоды. От удара Дэу отбросило на несколько метров», — рассказали очевидцы.

После ДТП водитель автомобиля «Daewoo Nexia» пожаловалась на боль в ноге — прибывшие медики забрали девушку в больницу.