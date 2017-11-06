Автомобиль «Skoda» протаранил «Daewoo Nexia» на улице Ипподромской в Новосибирске
По данным очевидцев, водитель «Дэу» был госпитализирован на автомобиле «Скорой помощи».
По данным очевидцев, водитель «Дэу» был госпитализирован на автомобиле «Скорой помощи».
Автомобиль «Skoda» протаранил «Daewoo Nexia» на улице Ипподромской в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла днем 6 ноября. Участники аварии двигались по улице Ипподромской, автомобиль «Skoda» — в левом ряду, «Daewoo Nexia» — в среднем ряду.
«Водитель Дэу пошла на разворот из среднего ряда
После ДТП водитель автомобиля «Daewoo Nexia» пожаловалась на боль в ноге — прибывшие медики забрали девушку в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.