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15:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Два расселённых деревянных дома горели в центре Нижнего Новгорода вечером 5 ноября

Два расселённых деревянных дома горели в центре Нижнего Новгорода вечером 5 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в домах № 9 и № 11 по ул. Трудовой в Нижегородском районе поступило в МЧС в 20:19. Общая площадь пожара составила 145 кв. метров. «Обгорела кровля двух домов. Оба дома расселены и давно заброшены», — отметили в пресс-службе. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

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