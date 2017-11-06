Два расселённых деревянных дома горели в центре Нижнего Новгорода вечером 5 ноября
Два расселённых деревянных дома горели в центре Нижнего Новгорода вечером 5 ноября 2017 года.
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Два расселённых деревянных дома горели в центре Нижнего Новгорода вечером 5 ноября 2017 года.
Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Согласно информации, сообщение о пожаре в домах № 9 и № 11 по ул. Трудовой в Нижегородском районе поступило в МЧС в 20:19. Общая площадь пожара составила 145 кв. метров. «Обгорела кровля двух домов. Оба дома расселены и давно заброшены», — отметили в