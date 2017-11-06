Подробности ДТП в Городокском районе: легковушку разорвало на две части

Авария произошла в минувшее воскресенье около 22:40 на автодороге М-8 в районе деревни Дрожаки. Volvo S40 врезался в дерево, в результате чего машина развалилась на две части.

Из шести человек, включая водителя, ехавших в салоне легковушки, погибли пять человек, их возраст от 19 до 30 лет. 21-летняя девушка единственная, кто выжил в аварии, она получила тяжкие телесные повреждения и находится в больнице. В машине находились четверо мужчин и две девушки.