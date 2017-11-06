КАД засыпало курицей после ДТП
Авария произошла в Петербурге днем 6 ноября. По предварительной информации никто не пострадал.
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Авария произошла в Петербурге днем 6 ноября. По предварительной информации никто не пострадал.
По словам участников портала «Мегаполис», ДТП произошло на 53-м километре внутреннего кольца КАД за развязкой с Мурманским шоссе. Следуя по магистрали, опрокинулась «ГАЗель», перевозившая курицу.
«Завалена вся дорога», — говорят очевидцы.