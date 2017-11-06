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16:09 (мск), источник: Вести Сочи

В центре Сочи горел жилой дом

Сегодня в Центральном районе Сочи по улице Виноградной, 6 произошёл пожар. Горел двухэтажный многоквартирный дом.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 20 человек: 15 взрослых и 5 детей. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 100 кв. м., огнём были охвачены четыре квартиры. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в июле в этом доме произошло обрушение части стены. В результате происшествия погибла женщина. В 2005 году дом признали аварийным, но часть жильцов в предоставленные новые квартиры переселяться отказалась.

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