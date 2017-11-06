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16:07 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржец вынес кота, спасаясь из пожара

Огонь возник в магазине реактивов, который располагается на первом этаже жилого дома.

Пожар произошел на 3-й Красноармейской улице ночью на 6 ноября, огонь возник в магазине химреактивов на 1 этаже здания, сообщают «Невские новости».

Петербуржец Дмитрий Чуй услышал громкий хлопок в помещении, расположенном под его квартирой и сразу бросился на улицу.

Он успел схватить кота и документы.

«Мы с братом вышли на улицу примерно в 4 часа ночи. Взяли документы и кота, с нами вышли еще соседи. Пожарные приехали и потушили пожар достаточно быстро. Мы уже рассказали полиции все подробности», — рассказал пострадавший.

Полицейские склоняются к версии поджога магазина химреактивов, так как на месте преступления видели нескольких подозрительных лиц.

Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и быстро потушили огонь.

В огне никто не пострадал, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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