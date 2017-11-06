МИД Беларуси решительно осуждает массовое убийство в Техасе

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«Решительно осуждаем массовое убийство в Техасе, соболезнуем семьям погибших и всем жителям Сазерленд-Спрингс», — подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, неизвестный мужчина в воскресенье утром устроил стрельбу в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, Сан-Антонио, штат Техас (США). В результате погибли 27 человек, по последним данным, в их числе оказалась беременная женщина и трое ее детей.

По словам очевидцев, нападавший был отлично вооружен. Мужчина спокойно вошел в здание и молча открыл огонь. Пострадало абсолютное большинство из тех, кто находился на утренней молитве в баптистской церкви. Услышавшие стрельбу очевидцы успели вызвать полицию. Подозреваемый был убит на месте.