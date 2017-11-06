Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Поклонники сравнили Тину Канделаки с Пенелопой Крус (фото)
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
СМИ: Карен Шахназаров о бегстве жены в США - все, как в сериале
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
НАТО хочет лишить РФ «страшных «Искандеров»: СМИ о причинах
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Убийство в кукольном домике
12:49 (мск), источник: БЕЛТА

МИД Беларуси решительно осуждает массовое убийство в Техасе

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси решительно осуждает массовое убийство в Техасе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Источник: БЕЛТА

«Решительно осуждаем массовое убийство в Техасе, соболезнуем семьям погибших и всем жителям Сазерленд-Спрингс», — подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, неизвестный мужчина в воскресенье утром устроил стрельбу в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, Сан-Антонио, штат Техас (США). В результате погибли 27 человек, по последним данным, в их числе оказалась беременная женщина и трое ее детей.

По словам очевидцев, нападавший был отлично вооружен. Мужчина спокойно вошел в здание и молча открыл огонь. Пострадало абсолютное большинство из тех, кто находился на утренней молитве в баптистской церкви. Услышавшие стрельбу очевидцы успели вызвать полицию. Подозреваемый был убит на месте.

Официально личность нападавшего пока не подтверждена, есть данные, что техасский стрелок — это 26-летний Дэвид Келли. Ранее он служил в ВВС, был уволен, его судили за нападение на жену и ребенка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Анджелина Джоли готовится к свадьбе
Пользователи покупают новый iPhone X, чтобы петь караоке
Путин внес в Думу законопроект по безопасности глав субъектов РФ
Стрельба в церкви в Техасе: что известно на данный момент
СМИ: в офшорах Елизаветы II нашли 10 млн фунтов
Бельгийский суд освободил Пучдемона
Трамп и Абэ договорились оказывать максимальное давление на КНДР
Число жертв тайфуна во Вьетнаме увеличилось до 49
Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси
Спорт
Хавбек ЦСКА рискует не сыграть за Россию с Аргентиной и Испанией Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что полузащитник в связи с травмой, скорее всего, пропустит товарищеские матчи
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь