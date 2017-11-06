МИД Беларуси решительно осуждает массовое убийство в Техасе
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси решительно осуждает массовое убийство в Техасе. Об этом БЕЛТА сообщили в
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси решительно осуждает массовое убийство в Техасе. Об этом БЕЛТА сообщили в
«Решительно осуждаем массовое убийство в Техасе, соболезнуем семьям погибших и всем жителям Сазерленд-Спрингс», — подчеркнули в МИД.
Как сообщалось, неизвестный мужчина в воскресенье утром устроил стрельбу в баптистской церкви в
По словам очевидцев, нападавший был отлично вооружен. Мужчина спокойно вошел в здание и молча открыл огонь. Пострадало абсолютное большинство из тех, кто находился на утренней молитве в баптистской церкви. Услышавшие стрельбу очевидцы успели вызвать полицию. Подозреваемый был убит на месте.
Официально личность нападавшего пока не подтверждена, есть данные, что техасский стрелок — это 26-летний Дэвид Келли. Ранее он служил в ВВС, был уволен, его судили за нападение на жену и ребенка.