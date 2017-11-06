Массовая автоавария произошла в Караганде, есть жертвы
АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Четыре легковых автомобиля столкнулись в Караганде, два человека погибли на месте происшествия, сообщает
АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Четыре легковых автомобиля столкнулись в Караганде, два человека погибли на месте происшествия, сообщает
Двадцатишестилетний водитель Toyota Camry, двигаясь по проспекту Шахтеров в направлении проспекта Республики, совершил столкновение с ВАЗ-2107 под управлением 45-летнего водителя, который двигался в попутном направлении, после чего, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной Mersedes Benz Vita и автомашиной Lexus RX 300.
В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ и его пассажир скончались на месте.
По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек).
Подозреваемый виновник ДТП задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.