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13:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

Массовая автоавария произошла в Караганде, есть жертвы

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Четыре легковых автомобиля столкнулись в Караганде, два человека погибли на месте происшествия, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области.

Источник: Sputniknews.kz

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 5 ноября, на проспекте Шахтеров.

Двадцатишестилетний водитель Toyota Camry, двигаясь по проспекту Шахтеров в направлении проспекта Республики, совершил столкновение с ВАЗ-2107 под управлением 45-летнего водителя, который двигался в попутном направлении, после чего, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной Mersedes Benz Vita и автомашиной Lexus RX 300.

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ и его пассажир скончались на месте.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек).

Подозреваемый виновник ДТП задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

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