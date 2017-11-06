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12:46 (мск), источник: РБК

В Москве совершили неудачную попытку ограбления банка

На севере Москвы совершена попытка ограбления банка, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Вооруженный налетчик скрылся после того, как ему не удалось получить деньги.

​В 9:00 неизвестный пытался ограбить финансовую коммерческую организацию по адресу ул. Академика Королева, д. № 3, рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. «Мужчина угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет. Он потребовал денежные средства, получил отказ и скрылся», — рассказали в пресс-службе. На месте дежурит оперативная группа, добавил собеседник.

В начале октября в Москве совершили попытку ограбления банка на улице Космонавтов. В налете приняли участие двое вооруженных грабителей. Они зашли в здание банка и несколько раз выстрелили в пол. Однако попытка ограбления была прервана, когда сотрудник банка нажал на тревожную кнопку. Налетчики скрылись.

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