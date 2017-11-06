В Москве совершили неудачную попытку ограбления банка
На севере Москвы совершена попытка ограбления банка, сообщили РБК в
На севере Москвы совершена попытка ограбления банка, сообщили РБК в
В 9:00 неизвестный пытался ограбить финансовую коммерческую организацию по адресу ул. Академика Королева, д. № 3, рассказали РБК в
В начале октября в Москве совершили попытку ограбления банка на улице Космонавтов. В налете приняли участие двое вооруженных грабителей. Они зашли в здание банка и несколько раз выстрелили в пол. Однако попытка ограбления была прервана, когда сотрудник банка нажал на тревожную кнопку. Налетчики скрылись.