В Москве совершили неудачную попытку ограбления банка

​В 9:00 неизвестный пытался ограбить финансовую коммерческую организацию по адресу ул. Академика Королева, д. № 3, рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. «Мужчина угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет. Он потребовал денежные средства, получил отказ и скрылся», — рассказали в пресс-службе. На месте дежурит оперативная группа, добавил собеседник.

В начале октября в Москве совершили попытку ограбления банка на улице Космонавтов. В налете приняли участие двое вооруженных грабителей. Они зашли в здание банка и несколько раз выстрелили в пол. Однако попытка ограбления была прервана, когда сотрудник банка нажал на тревожную кнопку. Налетчики скрылись.