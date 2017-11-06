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13:08 (мск), источник: Zakon.kz

В ЮКО ликвидировали 20 банд скотокрадов

Cкотокрады похищают скотину с вольных пастбищ или со дворов местных жителей в основном в ночное время, пользуясь беспечностью самих же потерпевших.

Источник: Zakon.kz

В ходе ОРМ сотрудниками криминальной полиции ДВД ЮКО ликвидированы 20 преступных групп и привлечены к уголовной ответственности свыше 60 подозреваемых, занимавшихся скотокрадством, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД области.

Так, в начале апреля 2017 года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Ордабасинского РОВД задержали группу барымтачей. Подозреваемые жители г. Шымкент, от 22 до 26 лет, безработные. Орудовали они на территории пяти районов области: в Арысском, Байдибекском, Казыгуртском, Созакском и Ордабасинском. В ночное время, в отсутствии хозяев, угоняли скот с вольного пастбища и похищали из хозяйственных построек. На сегодня доказана причастность преступной группы к более 20 фактам краж скота. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила несколько миллионов тенге.

Еще одну преступную группу скотокрадов ликвидировали сотрудники Сарыагашского РУВД. В ходе ОРМ полицейские задержали 4-х подозреваемых жителей ЮКО, 1976, 1978, 1981 и 1994 г.р., ранее судимых. Следствием установлена причастность преступной группы к 3 фактам скотокрадства на общую сумму около 5 000 000 тенге. Вещественные доказательства изъяты. Задержанные привлекаются к уголовной отвественонсти по статье по статье 188 УК РК «Кража».

Результаты проведенного мониторинга указывают на то, что скотокрады похищают скотину с вольных пастбищ или со дворов местных жителей в основном в ночное время, пользуясь беспечностью самих же потерпевших. Так, выгоняя скот на вольные пастбища, владельцы зачастую оставляют его без присмотра, а пропажу замечают лишь спустя некоторое время. И даже потом не сразу обращаются в полицию, а пытаются самостоятельно разыскать скот.

Также в большинстве случаев пропавшая скотина оказывается без документов, тавро и бирок. Пользуясь этой возможностью, преступники без особых проблем получают справку ветеринарной службы и легко сбывают краденую скотину на рынках области. Расследование затрудняется и тем, что скотокрады, как правило, очень оперативны, изворотливы, быстро ориентируются в местности, имеют тайные связи с другими преступниками из числа мясников, чабанов, лиц, работающих в системе общественного питания и торговли. И еще одна из весомых проблем в деле борьбы со скотокрадством, что этот вид преступлений относится к категории средней тяжести. То есть, при совершении краж скота по ст. 188 УК РК в части 1 и 2 законом предусмотрено примирение сторон. В такой ситуации скотокрады уходят от ответственности.

Одним из эффективных методов в снижении скотокрадства являются проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение краж чужого имущества, в том числе в рамках утвержденного МВД РК плана «Заслон скотокрадству». Стражами порядка совместно с акиматами, депутатами маслихата, прокуратурой и другими заинтересованными службами на постоянной основе проводятся разъяснительные работы среди населения, в том числе с использованием СМИ и социальных сетей. Так, на выездных встречах полицейские разъясняют жителям о мерах по профилактике и предупреждению скотокрадства, о.

необходимости установления охранных средств и видеокамер, укрепления и обеспечения освещением мест, где содержится скот, а также бирковании и таврировании домашнего скота. К примеру, как один из положительных моментов на сегодня можно отметить село Карабулак Сайрамского района, где с начало года, благодаря самим же гражданам, которыми на ежедневной основе организована усиленная охрана скота на фермерских хозяйствах, не допущено ни одного факта скотокрадство.

Южно-Казахстанские полицейские рекомендуют жителям области не оставлять свой скот без присмотра и оборудовать дворы и хозяйственные постройки надежными замками и охранной сигнализацией. В случае же ее пропажи или кражи следует незамедлительно обращаться в полицию по телефону «102».

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