Дело облитой кипящим маслом продавщицы: в МВД сообщили подробности

Источник: Tengrinews

«Распространенная СМИ информация о привлечении подозреваемого к административной ответственности получена от родственников потерпевшей и не соответствует действительности. Подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью продавца привокзальной столовой в Мангистауской области, которая была облита кипящим маслом, к административной ответственности за совершение указанного преступления не привлекался», — заявил Садубаев.

По его словам, первоначально уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 293 УК РК, то есть как хулиганство, ввиду отсутствия заключения судмедэкспертизы и соответственно, сведении о тяжести вреда здоровью потерпевшей. Вместе с тем, статья 293 УК (хулиганство) предусматривает уголовную ответственность до двух лет лишения свободы.

«Учитывая обстоятельства совершенного преступления и отсутствие заключения судмедэкспертизы, ДВД Мангистауской области первоначально уголовное дело было правильно квалифицировано и возбуждено своевременно. Каких-либо нарушений законности не допущено. Переквалификация уголовного дела на 106 статью УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) произведена 2 ноября после обследования потерпевшей в больнице и выяснения ее состояния у медицинских работников», — пояснил Садубаев.