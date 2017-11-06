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13:10 (мск), источник: Tengrinews

Дело облитой кипящим маслом продавщицы: в МВД сообщили подробности

Подозреваемый по делу об облитой кипящим маслом девушке не привлекался по данному делу к административной ответственности, передает Tenginews.kz со ссылкой на директора департамента госязыка и информации МВД Казахстана Алмаса Садубаева.

Источник: Tengrinews

«Распространенная СМИ информация о привлечении подозреваемого к административной ответственности получена от родственников потерпевшей и не соответствует действительности. Подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью продавца привокзальной столовой в Мангистауской области, которая была облита кипящим маслом, к административной ответственности за совершение указанного преступления не привлекался», — заявил Садубаев.

По его словам, первоначально уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 293 УК РК, то есть как хулиганство, ввиду отсутствия заключения судмедэкспертизы и соответственно, сведении о тяжести вреда здоровью потерпевшей. Вместе с тем, статья 293 УК (хулиганство) предусматривает уголовную ответственность до двух лет лишения свободы.

«Учитывая обстоятельства совершенного преступления и отсутствие заключения судмедэкспертизы, ДВД Мангистауской области первоначально уголовное дело было правильно квалифицировано и возбуждено своевременно. Каких-либо нарушений законности не допущено. Переквалификация уголовного дела на 106 статью УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) произведена 2 ноября после обследования потерпевшей в больнице и выяснения ее состояния у медицинских работников», — пояснил Садубаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистауской области недовольный клиент облил кипящим маслом продавца привокзальной столовой. 20-летняя девушка получила ожог 30 процентов тела, в том числе лица. Подозреваемый был задержан, районным судом, в отношении него санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» на 2 месяца. Расследование находится на контроле Следственного департамента МВД.

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