В Воронеже на свадьбе отравились 12 человек
Среди пострадавших не оказалось детей.
Среди пострадавших не оказалось детей.
На свадьбе в Воронеже отравились 12 человек, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Горожане почувствовали себя плохо после банкета. Они обратились в медучреждение 4 ноября. Шестеро человек с симптомами отравления поместили в инфекционное отделение больницы. Еще шесть воронежцев лечились амбулаторно. Всех отравившихся выписали утром 5 ноября. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.