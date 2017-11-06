В Воронеже на свадьбе отравились 12 человек

На свадьбе в Воронеже отравились 12 человек, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе облздрава в понедельник, 6 ноября. Среди пострадавших не было детей.

Горожане почувствовали себя плохо после банкета. Они обратились в медучреждение 4 ноября. Шестеро человек с симптомами отравления поместили в инфекционное отделение больницы. Еще шесть воронежцев лечились амбулаторно. Всех отравившихся выписали утром 5 ноября. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.