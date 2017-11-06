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16:12 (мск), источник: Volga News

В Тольятти подросток украл два флакона туалетной воды из магазина

В отдел полиции № 23 УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение от сотрудников одного из магазинов, расположенного на ул. Гидротехнической о совершении грабежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По указанному адресу прибыли полицейские. Осмотрев место происшествия и опросив сотрудников торговой точки, стражи правопорядка выяснили, что злоумышленник взял с витрины два флакона туалетной воды и выбежал из магазина, не заплатив. Причиненный материальный ущерб составил 8 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили, что к ограблению может быть причастен 14-летний подросток. Мальчик сообщил сотрудникам полиции о том, что ему не хватало денег на электронную сигарету. Он думал, что ограбив магазин, сможет продать похищенное и на вырученные деньги купить желаемое.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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