В Тольятти подросток украл два флакона туалетной воды из магазина
В отдел полиции № 23 УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение от сотрудников одного из магазинов, расположенного на ул. Гидротехнической о совершении грабежа, сообщает
В отдел полиции № 23 УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение от сотрудников одного из магазинов, расположенного на ул. Гидротехнической о совершении грабежа, сообщает
По указанному адресу прибыли полицейские. Осмотрев место происшествия и опросив сотрудников торговой точки, стражи правопорядка выяснили, что злоумышленник взял с витрины два флакона туалетной воды и выбежал из магазина, не заплатив. Причиненный материальный ущерб составил 8 тыс. рублей.
Сотрудники полиции установили, что к ограблению может быть причастен 14-летний подросток. Мальчик сообщил сотрудникам полиции о том, что ему не хватало денег на электронную сигарету. Он думал, что ограбив магазин, сможет продать похищенное и на вырученные деньги купить желаемое.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.