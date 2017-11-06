В Тольятти подросток украл два флакона туалетной воды из магазина

По указанному адресу прибыли полицейские. Осмотрев место происшествия и опросив сотрудников торговой точки, стражи правопорядка выяснили, что злоумышленник взял с витрины два флакона туалетной воды и выбежал из магазина, не заплатив. Причиненный материальный ущерб составил 8 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили, что к ограблению может быть причастен 14-летний подросток. Мальчик сообщил сотрудникам полиции о том, что ему не хватало денег на электронную сигарету. Он думал, что ограбив магазин, сможет продать похищенное и на вырученные деньги купить желаемое.