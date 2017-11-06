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16:14 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани квадроцикл врезался в зрителей во время гонок

ЧП произошло в Курганинском районе Краснодарского края — здесь во время гонок, проходивших в станице Родниковской, водитель квадроцикла врезался в толпу зрителей.

Как сообщили в краевой полиции, пострадали двое мужчин — жители Лабинска. Их госпитализировали в районную больницу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В интернете уже появилось видео происшествия. На кадрах отчетливо видно, как водитель квадроцикла вылетел из сидения, упал в грязь, а его неуправляемая машина врезалась в зрителей.

Очевидцы ЧП сообщают, что у пострадавшего зрителя открытый перелом бедра, а у водителя закрытые травмы.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

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