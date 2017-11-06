На Кубани квадроцикл врезался в зрителей во время гонок
ЧП произошло в Курганинском районе Краснодарского края — здесь во время гонок, проходивших в станице Родниковской, водитель квадроцикла врезался в толпу зрителей.
ЧП произошло в Курганинском районе Краснодарского края — здесь во время гонок, проходивших в станице Родниковской, водитель квадроцикла врезался в толпу зрителей.
Как сообщили в краевой полиции, пострадали двое мужчин — жители Лабинска. Их госпитализировали в районную больницу.
В интернете уже появилось видео происшествия. На кадрах отчетливо видно, как водитель квадроцикла вылетел из сидения, упал в грязь, а его неуправляемая машина врезалась в зрителей.
Очевидцы ЧП сообщают, что у пострадавшего зрителя открытый перелом бедра, а у водителя закрытые травмы.
Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.