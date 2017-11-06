На Кубани квадроцикл врезался в зрителей во время гонок

Как сообщили в краевой полиции, пострадали двое мужчин — жители Лабинска. Их госпитализировали в районную больницу.

В интернете уже появилось видео происшествия. На кадрах отчетливо видно, как водитель квадроцикла вылетел из сидения, упал в грязь, а его неуправляемая машина врезалась в зрителей.