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16:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Кукморском районе вспыхнул пожар на площади 700 квадратных метров

На ферме в деревне Балыклы загорелся склад с сеном.

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В Кукморском районе загорелся склад с сеном, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на ферме в деревне Балыклы поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 минувшей ночью в 00.31.

На тушение отправились сотрудники ПСЧ № 117, сотрудники ДПО «Урал», полицейские и службы электросетей.

В результате инцидента никто не пострадал.

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