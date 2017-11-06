В Кукморском районе вспыхнул пожар на площади 700 квадратных метров

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В Кукморском районе загорелся склад с сеном, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на ферме в деревне Балыклы поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 минувшей ночью в 00.31.