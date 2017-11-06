В Кукморском районе вспыхнул пожар на площади 700 квадратных метров
На ферме в деревне Балыклы загорелся склад с сеном.
На ферме в деревне Балыклы загорелся склад с сеном.
(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В Кукморском районе загорелся склад с сеном, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о пожаре на ферме в деревне Балыклы поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 минувшей ночью в 00.31.
На тушение отправились сотрудники ПСЧ № 117, сотрудники ДПО «Урал», полицейские и службы электросетей.
В результате инцидента никто не пострадал.