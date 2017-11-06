Полиция уточнила число задержанных на несогласованной акции в Москве

Источник: Reuters

«В целях пресечения и предотвращения нарушений общественного порядка 5 ноября в центральной части города сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам г. Москвы 302 человека», — говорится в сообщении.

Против всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении.

Отмечается, что в ходе задержаний были изъяты колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты, аэрозольные баллончики с газом маски, очки и шлемы.

Ранее в МВД сообщали о 263 задержанных в центре Москвы.