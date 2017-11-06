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14:07 (мск), источник: Газета.Ру

Полиция уточнила число задержанных на несогласованной акции в Москве

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали свыше 300 человек за нарушения общественного порядка в центре Москвы 5 ноября. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Источник: Reuters

«В целях пресечения и предотвращения нарушений общественного порядка 5 ноября в центральной части города сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам г. Москвы 302 человека», — говорится в сообщении.

Против всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении.

Отмечается, что в ходе задержаний были изъяты колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты, аэрозольные баллончики с газом маски, очки и шлемы.

Ранее в МВД сообщали о 263 задержанных в центре Москвы.

3 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о задержании членов ячеек запрещенного движения «Артподготовка», готовивших акции 4—5 ноября на территории страны. Лидер движения «Артподготовка», националист Вячеслав Мальцев ранее покинул Россию, опасаясь уголовного преследования. После выборов в Госдуму он заявил, что готовит в России революцию, которая, как он утверждает, должна произойти 5 ноября 2017 года.

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