Полиция уточнила число задержанных на несогласованной акции в Москве
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали свыше 300 человек за нарушения общественного порядка в центре Москвы 5 ноября. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали свыше 300 человек за нарушения общественного порядка в центре Москвы 5 ноября. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
«В целях пресечения и предотвращения нарушений общественного порядка 5 ноября в центральной части города сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам г. Москвы 302 человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе задержаний были изъяты
Ранее в МВД сообщали о 263 задержанных в центре Москвы.
3 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о задержании членов ячеек запрещенного движения «Артподготовка», готовивших акции