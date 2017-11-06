В Воронеже 2 человека погибли на пожаре в квартире на Цимлянской

На пожаре в квартире дома № 8 по улице Цимлянской погибли 2 человека. Квартира загорелась в 11:43 воскресенья, 5 ноября. Спасатели обнаружили тело 45-летнего мужчины на месте происшествия, сообщила пресс-служба МЧС по Воронежской области. Сотрудники МЧС также эвакуировали 49-летнюю сестру мужчины. Женщину госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщила ее коллега корреспонденту РИА «Воронеж» в понедельник, 6 ноября.