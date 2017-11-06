В Воронеже 2 человека погибли на пожаре в квартире на Цимлянской
Спасатели также эвакуировали 5 соседей.
Спасатели также эвакуировали 5 соседей.
На пожаре в квартире дома № 8 по улице Цимлянской погибли 2 человека. Квартира загорелась в 11:43 воскресенья, 5 ноября. Спасатели обнаружили тело 45-летнего мужчины на месте происшествия, сообщила
Кроме того, спасатели эвакуировали пятерых жителей соседних квартир. Пожар повредил кухню, комнату и коридор. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов.
По предварительным данным, пламя вспыхнуло
Горожане опубликовали видео пожара в соцсетях.