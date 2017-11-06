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14:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 2 человека погибли на пожаре в квартире на Цимлянской

Спасатели также эвакуировали 5 соседей.

Источник: РИА "Воронеж"

На пожаре в квартире дома № 8 по улице Цимлянской погибли 2 человека. Квартира загорелась в 11:43 воскресенья, 5 ноября. Спасатели обнаружили тело 45-летнего мужчины на месте происшествия, сообщила пресс-служба МЧС по Воронежской области. Сотрудники МЧС также эвакуировали 49-летнюю сестру мужчины. Женщину госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщила ее коллега корреспонденту РИА «Воронеж» в понедельник, 6 ноября.

Кроме того, спасатели эвакуировали пятерых жителей соседних квартир. Пожар повредил кухню, комнату и коридор. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем.

Горожане опубликовали видео пожара в соцсетях.

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