В Малайзии назвали подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама

Как пишет издание, 57-летний Ли Чэ-нам (Ri Jae-nam), ранее известный как Ханамори, 34-летний Хон Сон-ха (Мистер Чанг), 33-летний Ли Чи Хён и 57-летний О Чон-киль прибыли по отдельности в Малайзию за несколько недель до убийства.

По информации издания, они прибыли в Малайзию в период с 31 января по 7 февраля.