Пассажиры рейса Кишинев-Рим молились, пока самолет шел на посадку

Источник: Sputnik.md

В воскресенье, 5 ноября, самолет вылетел из молдавской столицы согласно графику, однако приземлиться в Международном аэропорту Фьюмичино борту удалось с лишь с третьей попытки из-за плохих метеоусловий — густого тумана.

Как пишет местная пресса, судно кружило в небе над Римом более часа.

На борту самолета находились 180 человек. При посадке, как сообщает пресса, судно попало в зону турбулентности. В салоне началась паника — женщины плакали, все пассажиры молились. Люди хором читали «Отче наш».