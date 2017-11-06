Стали известны новые подробности убийства брата экс-генпрокурора Кыргызстана- СМИ

Источник: Tengrinews

Об этом сообщила еще одна сестра погибшего Чинара Салянова, передает РИА Новости со ссылкой на кыргызстанское информагентство 24.kg.

По ее словам, в момент нападения в доме находились ее брат Улан, его жена Лариса и их младший сын Абай.

«Лариса говорит, что они (нападавшие — Прим. Автора.) были одеты в форму, как у бойцов спецназа, лица скрывали черные полумаски, все были обуты в берцы. Они не требовали денег. Улан стал спрашивать, кто они и что им нужно, тогда один из ворвавшихся выхватил пистолет и приставил оружие к виску Абая. Улан бросился на неизвестного, чтобы защитить сына. И тут прогремели два выстрела. Абай успел убежать к соседям. Нападавшие, убив Улана, скрылись. Они ничего не взяли», — сообщила Чинара.

Она добавила, что их брат был очень добрым и простым человеком. Улан занимался ремонтом и покраской автомобилей на станции техобслуживания.

Как сообщалось ранее, около часа ночи 6 ноября 2017 года несколько неизвестных лиц в масках проникли в дом 42-летнего Улана Салянова в селе Кок-Джар в пригороде Бишкека. Они произвели два выстрела из огнестрельного оружия в Салянова, после чего скрылись с места происшествия. От полученных ран он скончался в больнице.