В Воронеже сел самолет с отказавшим двигателем
На аэродроме воронежского авиазавода (ВАСО) совершил аварийную посадку Ан-148 с отказавшим двигателем, сообщили «Интерфаксу» в
На аэродроме воронежского авиазавода (ВАСО) совершил аварийную посадку Ан-148 с отказавшим двигателем, сообщили «Интерфаксу» в
Во время аварийной посадки на борту самолета находились пять членов экипажа. На предприятии создана комиссия для выяснения причин ЧП.
Ан-148 — ближнемагистральный самолет украинской разработки, в России его производством занимается ВАСО. В сентябре на предприятии начались испытания одиннадцатой машины, построенной для Минобороны России.