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16:20 (мск), источник: "Российская газета"

В Воронеже сел самолет с отказавшим двигателем

На аэродроме воронежского авиазавода (ВАСО) совершил аварийную посадку Ан-148 с отказавшим двигателем, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия. Самолет совершал испытательный полет, никто не пострадал.

Во время аварийной посадки на борту самолета находились пять членов экипажа. На предприятии создана комиссия для выяснения причин ЧП.

Ан-148 — ближнемагистральный самолет украинской разработки, в России его производством занимается ВАСО. В сентябре на предприятии начались испытания одиннадцатой машины, построенной для Минобороны России.

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